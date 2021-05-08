

الرياض 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واس

حثّت وزارة الصحة أفراد المجتمع كافة على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي؛ للحد - بإذن الله- من انتشار فيروس

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية تضمنت تسجيل (997) حالة مؤكدة، وتعافي (1026) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9707) حالات منها (1319) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (425442) حالة , كما بلغ عدد حالات التعافي (408676) حالة ، وفيما يخص الوفيات فقد سُجّلت (14) حالة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (7059) حالة، فيما أجري (69482) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الوزراة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

// انتهى //

16:01ت م

0112



الرياض 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واسحثّت وزارة الصحة أفراد المجتمع كافة على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي؛ للحد - بإذن الله- من انتشار فيروس كورونا وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية تضمنت تسجيل (997) حالة مؤكدة، وتعافي (1026) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9707) حالات منها (1319) حالة حرجة.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (425442) حالة , كما بلغ عدد حالات التعافي (408676) حالة ، وفيما يخص الوفيات فقد سُجّلت (14) حالة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (7059) حالة، فيما أجري (69482) فحصاً مخبرياً.ونصحت الوزراة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).// انتهى //16:01ت م0112

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة تُعلن تسجيل (997) حالة إصابة مؤكدة بكورونا .. وتدعو إلى تعاون الجميع والالتزام بالإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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