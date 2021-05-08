السعودية اليوم / فرع الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة يحدد 506 جوامع ومساجد لإقامة صلاة عيد الفطر



مكة المكرمة 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واس

حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة 506 جوامع ومساجد في مكة المكرمة , لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وأكد الفرع أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار

ودعا الجميع إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها الوزارة حفاظاً على سلامة المصلين وصحتهم، لافتاً الانتباه إلى أنه تقرر إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة.

// انتهى //

15:53ت م

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مكة المكرمة 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واسحدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة 506 جوامع ومساجد في مكة المكرمة , لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.وأكد الفرع أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وجاهزيتها، والحرص على تنفيذ التعليمات للمحافظة على سلامة وصحة المصلين.ودعا الجميع إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها الوزارة حفاظاً على سلامة المصلين وصحتهم، لافتاً الانتباه إلى أنه تقرر إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة.// انتهى //15:53ت م0108

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