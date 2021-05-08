السعودية اليوم / أمانة جدة تنفذ 350 جولة على الواجهات البحرية لمتابعة الإجراءات الاحترازية



جدة 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واس

واصلت أمانة محافظة جدة جهودها الميدانية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية على الواجهات البحرية خلال يومي الجمعة والسبت من خلال تكثيف حملات الرقابة وأعمال النظافة والتعقيم، لمنع انتشار

وتأتي هذه الجولات ضمن خطط وضعتها أمانة جدة لتشمل واجهات جدة البحرية في الكورنيش الشمالي وشاطئ السيف وممشى شارع فلسطين والكورنيش الأوسط، مستعينة بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف المواقع على فترات منتظمة، بالإضافة لتنفيذ أعمال تعقيم مكثفة في مختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات.

وأكدت الأمانة مواصلة الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

// انتهى //

15:50ت م

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جدة 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واسواصلت أمانة محافظة جدة جهودها الميدانية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية على الواجهات البحرية خلال يومي الجمعة والسبت من خلال تكثيف حملات الرقابة وأعمال النظافة والتعقيم، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث نفذت الفرق الميدانية 350 جولة رصدت خلالها 59 مخالفة وأغلقت سبعة مواقع.وتأتي هذه الجولات ضمن خطط وضعتها أمانة جدة لتشمل واجهات جدة البحرية في الكورنيش الشمالي وشاطئ السيف وممشى شارع فلسطين والكورنيش الأوسط، مستعينة بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف المواقع على فترات منتظمة، بالإضافة لتنفيذ أعمال تعقيم مكثفة في مختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات.وأكدت الأمانة مواصلة الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.// انتهى //15:50ت م0105

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