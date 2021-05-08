السعودية اليوم / أمانة جدة تدشن مبادرة "رسم وطن" في ممشى التحلية



جدة 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واس

دشن وكيل أمين محافظة جدة لخدمة المجتمع المهندس عائض الزهراني، أمس ، مبادرة رسم وطن بممشى التحلية، وذلك في إطار مبادرات تحسين المشهد البصري في المحافظة.

ولفت الزهراني، إلى أن هذه الفعالية , مبادرة مجتمعية تستهدف الرسم على عدد من السيارات القديمة والخربة وتحويلها إلى تحف جمالية من خلال إعادة تدويرها لتصبح أعمالًا فنية تسهم في تحسين المشهد البصري في محافظة جدة، مبيناً أن الأمانة تسعى إلى تعزيز الشراكة المجتمعية والاستفادة من مواهب وقدرات الفنانين التشكيلين ودعم أعمالهم الإبداعية وإتاحة عرضها في الطرق والمرافق العامة.

يذكر أن أمانة جدة أطلقت منصة "يلا جدة" التي تستقطب المبدعين في جميع المجالات، للإسهام في معالجة التحديات في محافظة جدة، كما تستقبل المنصة المبادرات الاجتماعية بحسب التخصصات والاهتمامات، وتعمل الأمانة على دعمها وتنفيذها لتصبح نموذجًا للإبداع البلدي بمشاركة مجتمعية.

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15:18ت م

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