السعودية | “الصحة”: 14 وفاة و997 إصابة جديدة بـ “كورونا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت) تسجيل 997 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 425442 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7059 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 1026 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 408676 حالة، لافتة إلى أن هناك 9707 حالات نشطة حالياً، من بينها 1319 حالة حرجة.