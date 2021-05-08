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شكرا لقرائتكم جامعة الطائف تعلن مواعيد استقبال طلبات القبول للعام 1443هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جامعة الطائف تعلن مواعيد استقبال طلبات القبول للعام 1443هـ
متابعات الخليج 365 - الطائف
أعلنت جامعة الطائف ممثلة بعمادة القبول والتسجيل عن مواعيد استقبال طلبات القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1443هـ .
بدء التسجيل
وسيتم بدء التسجيل لمرحلة البكالوريوس والدبلوم في يوم الأربعاء الموافق 4 / 12 إلى يوم الاثنين 16/ 12 وسوف يتم الإعلان عن نتائج القبول في يوم الأحد 22 / 12 , فيما سيكون اختبار اللياقة البدنية واختبار قسم القراءات في يوم الاثنين 23 / 12 إلى يوم الخميس 26 / 12 ويأتي بعد ذلك التقديم على المقاعد الشاغرة في يوم الأربعاء الموافق 3 / 1 إلى يوم السبت 1/6 وإعلان نتائج قبولهم في يوم الأربعاء بتاريخ 10 / 1 وتثبيت قبولهم يوم الخميس بتاريخ 11 / 1 إلى السبت 13 / 1 .
تسجيل الجداول
وعن بدء تسجيل الجداول فسوف يكون يوم الأحد 14 / 1 إلى يوم الأربعاء 17 / 1 وأما عن بداية الفصل الدراسي الجديد لعام 1443هـ فسوف يكون يوم الأحد الموافق 21 / 1
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