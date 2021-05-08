محمد الفلاح - السبت 8 مايو 2021

استقر متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 8 مايو 2021، في شركات الصرافة.



وبلغ سعر الريال لدى البنك المركزي المصري، 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ووفق العين الإخبارية" كشف مسح في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال، 4.12 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند نحو 4.16 جنيه في بنوك، عودة، والمشرق، وبلوم مصر، والمصرف العربي الدولي.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند نحو 4.22 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.155 جنيه للشراء، و 4.186 جنيه للبيع.

ووضعت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية. تصنيفا جديدا لمستقبل الاقتصاد المصري،خاصة في قطاعي السياحة والتصدير.

فقد أبقت المؤسسة الدولية، التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا.

واستقر متوسط سعر الدولار وفق البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عند 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 للبيع.

كمابقي متوسط سعر اليورو لدى المركزي المصري، ثابتا عند 18.80 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني 21.75 جنيه للشراء، و21.90 جنيه للبيع.

استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، اليوم السبت، ثابتا عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي، ثابتا عند نحو 51.74 جنيه للشراء، و 52.21 جنيه للبيع.