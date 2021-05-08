الأحساء تسجل اليوم أعلى درجة حرارة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-08

متابعات الخليج 365 - الأحساء

سجَّلت الأحساء، اليوم السبت، أعلى درجة حرارة في المملكة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى (39) درجة مئوية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة، المدينة المنورة ).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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