تدشين مبادرة رسم وطن في ممشى التحلية‎

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-08

متابعات الخليج 365 - جدة

دشن وكيل أمين محافظة جدة لخدمة المجتمع المهندس عائض بن علي الزهراني أمس الجمعة، مبادرة رسم وطن بممشى التحلية، بالتعاون مع الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، وذلك في إطار مبادرات تحسين المشهد البصري في المحافظة.

مبادرة مجتمعية

ونوه وكيل الأمين أثناء تدشينه للفعالية بأهمية المبادرة المجتمعية والتي تستهدف الرسم على عدد من السيارات القديمة والخربة وتحويلها إلى تحف جمالية من خلال إعادة تدويرها لتصبح أعمالًا فنية تسهم في تحسين المشهد البصري في محافظة جدة، لافتا إلى أن الأمانة تسعى إلى تعزيز الشراكة المجتمعية والاستفادة من مواهب وقدرات الفنانين التشكيلين ودعم أعمالهم الإبداعية وإتاحة عرضها في الطرق والمرافق العامة.

منصة يلا جدة

الجدير بالذكر أن أمانة جدة أطلقت منصة #يلا_جدة والتي تستقطب المبدعين في جميع المجالات، للمساهمة في معالجة التحديات في محافظة جدة، وتستقبل المنصة المبادرات الاجتماعية بحسب التخصصات والاهتمامات، وتعمل الأمانة على دعمها وتنفيذها لتصبح نموذجًا للإبداع البلدي بمشاركة مجتمعية.



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