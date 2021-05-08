العثيمين: جامع الملك سلمان بباكستان امتداد لجهود المملكة في خدمة الإسلام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-08

متابعات الخليج 365 - واس

أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن مشروع بناء جامع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في المدينة الجامعية الجديدة للجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد، يحمل رسائل كبرى تتمثل في قيادة المملكة العربية السعودية الروحية التي لا ينافسها أحد عليها، ومكانة المملكة في العالم الإسلامي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.

جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين

وقال العثيمين :” إن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على هذا المشروع المهم تعزز العلاقة التاريخية الثنائية بين المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية”، مضيفًا أن المشروع يُعتبر للأيادي البيضاء التي تنتهجها المملكة العربية السعودية وقيادتها في المجالات الإنسانية والثقافية والعلمية في خدمة الإسلام والمسلمين وازدهار العالم الإسلامي.

وأشار الأمين العام إلى أن هذه المنظومة تمثل قيمة إسلامية كبرى للبلدين الشقيقين كونها تقع في منارة علمية كبرى.

المملكة عنصر جامع للعالم الإسلامي

وعن دور المملكة في خدمة قضايا العالم الإسلامي، قال العثيمين: “إن المملكة عنصر جامع للعالم الإسلامي وتحاول قدر استطاعتها بالوسائل الدبلوماسية والسياسية لجمع كلمة المسلمين”، مشيرًا إلى استضافة المملكة لمنظمة التعاون الإسلامي بجوار الكعبة المشرفة في محافظة جدة من أجل أن تكون الصوت الجامع للعالم الإسلامي.



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