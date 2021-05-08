وزير الشؤون البلدية يعتمد تصاميم مشروع إزالة الأسوار المحيطة بمقر الوزارة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، بإزالة الأسوار المحيطة بالمقر الرئيسي للوزارة الواقع على طريق الملك فهد بالرياض، وتطوير المناطق الخارجية وإتاحتها للعامة.

وأوضحت الوزارة أن الخطوة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري للمدن بإضافة المساحات الجمالية والخضراء الخارجية من مقرها الرئيسي إلى المرافق العامة المتاحة للجميع في المدينة، بما يسهم في أنسنة المدن ليستفيد منها جميع شرائح وفئات المجتمع.

الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة

وأبانت أن القرار الجديد ينعكس على تحقيق أهداف الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة في المدن من خلال توفير بيئة مستدامة وصحية تساعد على خلق أجواء مناسبة لممارسة الحياة اليومية، بما يعود أثره على زيادة رفاهية السكان، وتمكين العلاقات الجيدة وسط المجتمع، وتعزيز البعد الإنساني، وتوثيق الروابط الاجتماعية.

وأشارت إلى أن القرار الذي بدأت الوزارة بتطبيقه على مقرها الرئيس يُعد تأكيداً على استراتيجيتها الجديدة في التواصل المباشر مع شاغلي المدن من أفراد ومؤسسات خاصة وحكومية، مبينة أنه يتوقع البدء في تنفيذ المشروع بنهاية شهر ذي القعدة المقبل، حيث تم البدء في الإجراءات الرسمية بطلب العروض الفنية والمالية.



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