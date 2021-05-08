شكرا لمتابعة خبر عن فتح باب التقديم لحملة الثانوية العامة في كلية الملك خالد العسكرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني (لجنة القبول والتسجيل)، عن فتح باب التسجيل لخريجي الثانوية العامة، وذلك للالتحاق بالكلية للعام 1443هـ.

وقالت كلية الملك خالد العسكرية، أنه يشترط في المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ (يستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة)، وأن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون غير متزوج بأجنبية.

واشترطت الكلية ألا يقل العمر عند بدء العام الدراسي عن (17) عامًا ولا يزيد عن (22) عامًا، وأن يتناسب الطول مع الوزن بحيث يكون الحد الأدنى ( 165 سم – 52 كجم ) والحد الأعلى ( 188 سم – 95 كجم )، وأن يكــون حاصلاً على شــهـادة الثانويـة العامة (العلوم الطبيعية - نظام مقررات مسار العلوم طبيعية) على أن لا يقل المعدل التراكمي العام عــن 80%, وأن يكون من خريجي العام 1441هـ ( انتظام نهاري) ولا يقبــل خريجـو الأعوام السابقة.

وأضافت كلية الملك خالد العسكرية أن التقديم يتم عبر الرابط التالي هنا وذلك من الثلاثاء الموافق 20 شوال 1442 وحتى يوم الأحد الموافق 25 شوال 1442 هـ.