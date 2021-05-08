شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أهالي الجبيل الصناعية يكسرون الروتين بالإفطار على متن القوارب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف تقرير مصور عن رحلات الإفطار على متن القوارب التي تحمل مختلف الموائد الرمضانية وتنطلق من مرسى الفناتير ومرسى دارين بمدينة الجبيل الصناعية، وتسير على امتداد شواطئ المدينة البالغ طولها 17 كيلو متراً.

وأقدم بعض أهالي الجبيل الصناعية وزوارها على كسر الروتين اليومي للإفطار بمنازلهم في شهر رمضان، وعملوا على التمتع به على متن القوارب وسط البحر، في ظل النشاط الذي تشهده السياحة البحرية في الجبيل.

وقال مسير الرحلات خالد المدني، أن الإقبال على رحلات الإفطار في القوارب في رمضان مفضل لدى الكثير من أهالي الجبيل وزوارها، ما يعزز من دخل الصيادين، ويخلق مساراً سياحياً حظي باهتمام الكثيرين من عشاق الرحلات البحرية.

وأوضح خالد المدني، أن رحلة الإفطار تستغرق ساعة ونصف الساعة؛ من قبل أذان المغرب حتى بعد الإفطار بساعة، وتوفر القوارب الوجبات من الأكلات الشعبية، مثل الهريس والبلاليط والثريد، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.