شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إغلاق طريق بالمخواة إثر سقوط صخرة ضخمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم السبت، سقوط إحدى الصخور الضخمة بمحافظة المخواة التابعة لمنطقة الباحة.

وظهر في الفيديو الصخرة الضخمة بعد سقوطها حيث أدت إلى حدوث انهيار بالطريق المؤدي إلى قرية جبل شدا، كما أدت إلى حفرة عميقة تسببت في تعطل الحركة المرورية.

وباشرت فرق من وزارة النقل بمنطقة الباحة الموقع، حيث تمكنت من فتح المسار في وقت وجيز رغم ضخامة الصخرة.