شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط السعودية: الدول الـ20 التي حظرت المملكة الدخول منها يخص المقيمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت الخطوط السعودية أن القرار الصادر بحظر الدخول إلى المملكة من 20 دولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا يخص المقيمين فقط.

وقد تلقى حساب الخطوط الجوية تساءل من أحد المغردين تضمن: "هل مسموح العودة من مصر إلى المملكة بتاريخ عودة الطيران لمحصن بجرعة واحدة".

ورد حساب الخطوط السعودية قائلا: "الوجهات المحظورة محددة من قبل الجهات المختصة للمقيمين القادمين منها إلى المملكة، وليس للمواطنين"