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الخطوط السعودية: الدول الـ20 التي حظرت المملكة الدخول منها يخص المقيمين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت الخطوط السعودية أن القرار الصادر بحظر الدخول إلى المملكة من 20 دولة للسيطرة على انتشار فيروس يخص المقيمين فقط.

وقد تلقى حساب الخطوط الجوية تساءل من أحد المغردين تضمن: "هل مسموح العودة من مصر إلى المملكة بتاريخ عودة الطيران لمحصن بجرعة واحدة".

ورد حساب الخطوط السعودية قائلا: "الوجهات المحظورة محددة من قبل الجهات المختصة للمقيمين القادمين منها إلى المملكة، وليس للمواطنين"

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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