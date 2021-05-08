شكرا لمتابعة خبر عن شؤون الحرمين تكثف استعداداتها لاستقبال المصلين والمعتمرين لليلتي 27 - 29 من شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لاستقبال المعتمرين والمصلين لليلتي الـ 27 - 29 من شهر رمضان المبارك بالحرمين الشريفين وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة هاني بن حسني حيدر أنها كثفت عمليات التطهير والتعقيم والأمور التشغيلية الفنية وعمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتنظيم آليات الدخول والخروج، وتفويج المعتمرين وغيرها من الخدمات التي تقدمها للمعتمرين والمصلين بتوجيه وإشراف من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأشار إلى أن الرئاسة أكدت تكامل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتنظيم حركة ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي وساحاته لضمان سلامتهم وتحقيق متطلبات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية، لافتاً أن الرئاسة تحرص على تكثيف جهودها تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - وتبرز الجهود الكبيرة التي تقدمها الدولة في الحرمين الشريفين.