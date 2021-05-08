رئيس جامعة الملك خالد يثمن الجهود المبذولة خلال العام الجامعي 1442هـ

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ثمن معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي الجهود المبذولة خلال الفصل الثاني والعام الجامعي 1442هـ حاثًّا الجميع من منسوبي وطلاب الجامعة على بذل المزيد من الجهود.

وقال السلمي لمنسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة: “أهنئكم على الإنجاز، وأثمن جهودكم البناءة، وأدعوكم إلى بذل المزيد لتحقيق تطلعات وطننا الغالي في ظل ما تحظى به الجامعة من رعاية ودعم من قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – واهتمام من سمو أمير المنطقة ووزارة التعليم”.

وأعرب السلمي عن شكره للمنسوبين والطلاب، قائلًا: “مع نهاية الفصل الثاني من العام الجامعي 1442هـ يطيب لي أن أشكركم على ما بذلتموه من جهود مثمرة كان لها الأثر الواضح في نجاح العملية التعليمية، فقد كنتم شركاء فاعلين في النجاح، وكنتم على قدر عال من المسؤولية والحرص والإصرار على تجاوز التحديات وتحقيق الأهداف”.

يذكر أن الجامعة تستعد في الإطار التعليمي للفصل الدراسي الصيفي، وفي سياق خدمة المجتمع ستواصل تقديم برامج مشروع “مبادرون2” والتي ستستمر إلى نهاية إجازة الصيف.