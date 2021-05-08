فيديو.. صخرة ضخمة تسقط على طريق بالمخواة وتتسبب في إغلاقه

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أدى سقوط إحدى الصخور الضخمة بمحافظة المخواة التابعة لمنطقة الباحة، في إغلاق الطريق المؤدي إلى قرية جبل شدا الأسفل.

وأبرز مقطع فيديو وصور متداولة، الصخرة الضخمة بعد سقوطها وتسببها في حدوث انهيار بالطريق المؤدي إلى قرية جبل شدا، كما نتج عنها حفرة عميقة أدت إلى تعطل الحركة المرورية.

وقد باشرت فرق من وزارة النقل بمنطقة الباحة الموقع، وعملت على فتح المسار في وقت وجيز رغم ضخامة الصخرة وما أحدثته من آثار في محيط سقوطها.