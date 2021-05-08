9 مكملات غذائية لا تخلطها مع الأدوية

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المكملات الغذائية تعوض النقص في بعض العناصر الغذائية، لكن بعض السلوكيات قد تمنعنا من الاستفادة منها، بل يمكن أن تؤثر سلبًا على أجسادنا بدلًا من إفادته، ومن أمثلة هذه السلوكيات تناول بعض الأدوية مع المكملات، وفي هذا التقرير نتعرف على 9 مكملات غذائية لا يجب خلطها مع الأدوية.

مكملات زيت السمك وأدوية الضغط

تناول مكملات زيت السمك مع الأدوية الخاصة بخفض ضغط الدم، يزيد من تأثير الأدوية، وهو ما يمكن أن يسبب انخفاضًا في ضغط الدم بشكل خطير، وكذلك تناول المكملات مع الأدوية التي تزيد سيولة الدّم أو الأعشاب التي لها نفس الأثر قد يسبب النزيف.

الكالسيوم وأدوية متنوعة

على عكس الشائع، فإن مكملات الكالسيوم قد تؤثر سلبًا على أدوية العظام، ويمتد تأثيرها السلبي أيضًا عند تناولها مع أدوية ضغط الدم وبعض أنواع المضادات الحيوية وأدوية قصور الغدة الدرقية.

فيتامين د وضغط الدم

أشارت بعض الدراسات إلى إمكانية تقليل فيتامين “د” من كفاءة بعض الأدوية المتعلقة بضغط الدّم المرتفع، والأدوية الخافضة للكوليسترول، وكذلك الأدوية المدرة للبول، لاحتمالية تسبب هذا الخلط في رفع مستويات الكالسيوم في الجسم بشكل كبير مما يؤدي إلى حصول مشاكل في الكلى.

الزنك والمضادات الحيوية

عليك أيضًا ألا تخلط الزنك والمضادات الحيوية، لأن هذا قد يصعب مهمة الجسم في امتصاص المكملات والمضادات الحيوية، ويفضل تناول المضادات الحيوية بعد 2-6 ساعات من تناول مكملات الزنك، وأيضًا عليك تناول مكملات الزنك قبل ساعتين على الأقل من أدوية التهاب المفاصل الروماتويدي لتجنب أي سوء امتصاص محتمل للمواد الفعالة في الدواء.

مكملات الكالسيوم والمغنسيوم

لا تتناول مكملات الكالسيوم والمغنسيوم معًا، لأن هذا قد يقلل كفاءتهما وفاعليتهما كما يقلل من قدرة الجسم على امتصاصهما، ويفضل أن تفصل بين هذين النوعين بساعتين على الأقل.

مكملات الزنك والنحاس

مع أن للزنك العديد من الفوائد، مثل: تعزيز جهاز المناعة، والتقليل من عمر نزلة البرد وغيرها، إلا أنه عليك أن تدرك أن الزنك يؤثر سلبًا على قدرة الجسم على امتصاص النحاس، لذا حاول عدم تناول مكملات الزنك إلا بعد استشارة الطبيب، وإذا كنت مضطرًا لتناول النحاس والزنك سوية يوميًا، حاول أن يكون بينهما فاصل يعادل ساعتين على الأقل.

مكملات الحديد والشاي

يؤدي تناول مكملات الحديد مع الشاي الأخضر أو الأحمر إلى عدم امتصاص الجسم للحديد كما يجب، وحاول أن تفصل بين الشاي ومكملات الحديد بساعتين على الأقل.

مكملات البوتاسيوم والكالسيوم

تجنب تناول مكملات البوتاسيوم والكالسيوم، فتناولهما معًا قد يؤدي لعدم امتصاصهما بكفاءة، وعليك الحفاظ على فاصل زمني بينهما يعادل بضع ساعات على الأقل.

فيتامين “ك” وبعض أنواع مسيلات الدّم

يجب ألا تخلط فيتامين “ك” وبعض أنواع مسيلات الدّم، لأن هذا قد يقلل من كفاءة المسيلات، والأمر هنا لا يقتصر على المكملات فقط، بل أيضًا مصادر فيتامين “ك” الطبيعية.

Source akhbaar24

