ارتفاع عدد قتلى تبادل لإطلاق النار مع عصابة مخدرات بالبرازيل إلى 28

︎

.



قالت الشرطة المدنية بالبرازيل إن عدد القتلى خلال مداهمة وكر عصابة مخدرات في حي فقير بمدينة ريو دي جانيرو يوم الخميس ارتفع إلى 28 قتيلا، في أعنف عملية تنفذها قوات الأمن بالمدينة.

وأضافت الشرطة أنه تم نقل ثلاث جثث أخرى من الحي أمس الجمعة وهي لرجال على صلة بالجريمة المنظمة.

ولقي 24 آخرون وضابط شرطة حتفهم في العملية التي دارت في حي جاكاريزينيو بشمال ريو دي جانيرو.

وقال قائد الشرطة المدنية آلان تارنوسكي للصحفيين “أكدت المعلومات أن القتلى تجار مخدرات. أطلقوا النار على الشرطة بهدف القتل. كانت لديهم أوامر بالمواجهة”.

وأثارت الواقعة انتقادات جماعات معنية بحقوق الإنسان ومنها منظمة العفو الدولية التي انتقدت الشرطة للتسبب في خسائر “مستنكرة وغير مبررة” في الأرواح في حي معظم سكانه من السود والفقراء.

ودعا مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوم الجمعة إلى تحقيق مستقل في العملية. وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل إن الشرطة استخدمت قوة “غير متناسبة وغير ضرورية”.

Source akhbaar24

