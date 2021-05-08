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بريدة 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واس

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم تهيئة وتجهيز أكثر من ٨٨٠ من مصليات العيد والجوامع والمساجد المساندة التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ.

وبلغت عدد المصليات أكثر من خمسين مصلى يساندها أكثر من ٨٠٠ جامع ومسجد لإقامة الصلاة في جميع أرجاء المنطقة، حيث روعي في تقسيمها الشمولية والتوزيع المناسب لمختلف الأحياء للتوسعة على الناس، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المقدمة من الجهات ذات العلاقة.

وأوضح مدير فرع الوزارة عبدالرحمن السويلم أنه جرى إضافة المساجد المساندة كالمتبع في صلاة الجمعة نظراً لظروف جائحة كورونا، داعياً جميع المصلين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بإحضار السجادات الخاصة والالتزام بالتباعد الجسدي مع ضرورة لبس الكمامة وتجنب المصافحة وعدم التزاحم على الأبواب، مبيناً أن دخول الإمام للصلاة بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة.

// انتهى //

12:54ت م

0075 Source spa.gov





كانت هذه تفاصيل خبر عام / الشؤون الإسلامية بالقصيم تكمل استعدادتها لصلاة عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٢ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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