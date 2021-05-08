القيادة تهنئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بذكرى يوم النصر لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، إلى الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى الرئيس فلاديمير بوتين، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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