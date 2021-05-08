قنصلية المملكة في دبي توضح شروط دخول السعوديين المسافرين

أوضحت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية لدى دبي، اشتراطات الدخول من مطار دبي، وذلك بعد سماح وزارة الداخلية السعودية بفتح السفر اعتبارًا من 5 شوال القادم.

وذكرت القنصلية –عبر حسابها على تويتر- أنه يتعين على جميع المسافرين إلى دبي من أي بلد (بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي)، أن يحملوا شهادة سلبية لاختبارCOVID 19 PCR ))، تم إجراؤه خلال مدة لا تزيد عن 72 ساعة من المغادرة.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، صرح بتاريخ 2 مايو الجاري، بأنه إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 29 يناير 2021م، بشأن موعد رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م.

اقرأ أيضًا:

سفارة المملكة في الفلبين: «مانيلا» لا تسمح بدخول السياح في الوقت الحالي

5 شوال.. رفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج.. و«الداخلية» توضح الفئات المسموح لها بالسفر