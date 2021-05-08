«هيئة الزكاة والضريبة» تذكر بموعد إصدار الفواتير الإلكترونية

جدَّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، التذكير بضرورة قيام المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، بإصدار الفاتورة الإلكترونية، بدءًا من 4 ديسمبر 2021م.

وذكرت الهيئة –عبر حسابها على تويتر- أنَّه يجب على المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة الالتزام بإصدار الفاتورة الإلكترونية ابتداءً من تاريخ 4 ديسمبر 2021م، تفاديًا للمخالفات حسب ما هو منصوص عليه في لائحة ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت الهيئة إلى أنَّ المنشآت ستقوم من تاريخ 4 ديسمبر المقبل بإصدار وحفظ الفواتير عبر نظام إلكتروني، موضحة أنَّه سيتم منع كتابة الفواتير بخط اليد أو حفظها يدويًا.

اقرأ أيضًا:

بعد قرار دمج «الزكاة والدخل» مع «الجمارك».. الجدعان: مواكبة لأبرز الممارسات العالمية الحديثة