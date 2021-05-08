صورة تاريخية.. الملك فيصل يضع حجر الأساس لمسجده في إسلام آباد قبل 55 عاماً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت دارة الملك عبد العزيز، اليوم السبت، صورة تاريخية للملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله خلال زيارة له إلى جمهورية باكستان الإسلامية.

وتظهر الصورة الملك فيصل، رحمه الله، وهو يضع حجر الأساس للمسجد، الذي حمل اسمه في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وذلك في عام 1386هـ1966م.

مسابقة دولية لتصميم المسجد

وكانت قد أجريت مسابقة دولية في عام 1969 شارك فيها مهندسون من 17 دولة ، وقدموا خلالها 43 نموذجًا مختلفًا لبناء المسجد، حيث وقع الاختيار على التصميم الهندسي للمهندس التركي “ودعت دالوكاي”.

مشروع بناء جامع خادم الحرمين الشريفين

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وافق أمس الجمعة على مشروع بناء “جامع خادم الحرمين الشريفين” بالجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد، ويضم مصلى للرجال يتسع لـ 4 آلاف مصل، وآخر للنساء يتسع لألفي مصلية، وساحة خارجية تتسع لـ 6 آلاف شخص.

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