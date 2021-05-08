محمد الفلاح - السبت 8 مايو 2021

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم السبت 8 مايو 2021، وسط صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.



وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 220.64 ريال (58.84 دولار).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة)إلى 193.06 ريال (51.48 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية ليسجل 165.48 ريال (44.13 دولار).

الذهب الاقتصادي

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية إلى 128.70 ريال (34.32 دولار).

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في المملكة 6866.25 ريال (1831 دولارا).

وزاد سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى 1,544.45 ريال (411.85 دولار).

وعالميا، قفز الذهب، في آخر إغلاق، أكثر من 1% ليحقق أفضل أداء أسبوعي له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني بعد تراجع غير متوقع في نمو الوظائف الأمريكية في أبريل/ نيسان مما سرع من خسائر الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.84% إلى 1830.41 دولار للأوقية (الأونصة) وبمكاسب 3.5% منذ بداية الأسبوع، أفضل أداء له منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9% ليتحدد سعر التسوية عند 1831.30 دولار.

وقال فيليب سترايبل، كبير إستراتيجيي السوق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاجو، إنه بعد "رقم دون المتوقع تماما (للوظائف)"، ستتقلص العوائد ويتراجع الدولار أيضا، مما يسمح للذهب بالصعود.

لكنه أضاف أن موجة صعود المعدن ربما تكون قصيرة الأجل لأن بيانات الوظائف قد "تقفز" الشهر المقبل.