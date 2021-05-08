السفارة في مدريد لـ المواطنين: قرار بتمديد قيود الدخول لإسبانيا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبهت سفارة المملكة في إسبانيا، السبت، المواطنين الراغبين بالسفر إلى مملكة إسبانيا، بتمديد القيود المفروضة للدخول إليها.

تمديد قيود الدخول

وأوضحت السفارة في بيان، أن الحكومة الإسبانية أصدرت قراراً يقضي بتمديد القيود المفروضة للدخول إلى الدولة في ظل الأوضاع الراهنة، مبينة أن القيود تشمل رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وغير التابعين لمنطقة شنغن، وذلك حتى 31 مايو 2021م.

الفئات المستثناة

وأبانت أن هذا القرار يستثني بعض الفئات التي سيتعين عليها الحصول على فحص (PCR) بنتيجة سلبية قبل الرحلة بـ72 ساعة بحد أقصى وتعبئة النموذج الخاص بوزارة الصحة الاسبانية على موقعها الإلكتروني.

وللاطلاع على الفئات المستثناة من هذه القيود يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسفارة على الرابط التالي (اضغط هنا).



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