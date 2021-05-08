شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان: ليلة الـ 27 هي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان، أن ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان هي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر.

وقال الخثلان: "بغروب شمس هذا اليوم السبت تحل ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان ، وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر".

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها كأنها طست حتى ترتفع" مسلم.

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