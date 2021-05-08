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الرحالة إبراهيم سرحان: في كوريا الشمالية جلست 8 أيام أتناول الأرز فقط

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الرحالة إبراهيم سرحان، عن تجربته في السفر إلى كوريا الشمالية، موضحا أنه لا يوجد فيها مطاعم.

وقال سرحان خلال برنامج "الليوان" : "الكل يأكل في بيته، الطعام يأتي لمكان السكن، وما كنت أكل إلا رز أبيض، فهم ليسو من أهل كتاب ولا تجوز منهم أي ذبيحة كنت معتمد على الأرز لمدة 8 أيام".

وأشار إلى أنه لا يستطيع أي أجنبي التجول بمفرده، قائلا: "أي أجنبي لابد أن يكون معه مُراقب ما في مشي لحالك، ويتابع كل ما تصوره".

وعن أشهر الممنوعات هناك، قال سرحان: "ممنوع الحديث عن الأديان، ممنوع تصوير الرئيس بشكل منقوص، ولا يكون على راسك شيء، والأماكن المسموح فيها التصوير محدودة".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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