متفوقًا على “حمدالله”.. “البريك” نجم شهر أبريل في منطقة غرب آسيا

︎

.



فاز لاعب نادي الهلال محمد البريك، بأفضل لاعب في منطقة غرب آسيا خلال شهر أبريل، باختيار الجماهير.

وحصل البريك على نسبة 42.02% من أصوات المشاركين، وذلك وفقًا للاستفتاء الشهري الذي جرى عبر الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتقدم البريك أمام لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله، الذي حصل على نسبة 33.05% من أصوات المشاركين، في حين جاء ثالثاً اللبناني أحمد زريق لاعب الوحدات الأردني، والذي نال نسبة 15.64% من أصوات المشاركين، وجاء رابعاً عمر السومة لاعب الأهلي بنسبة 7.33%.

وتأهل نادي الهلال إلى الدور الثاني بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق الأهداف بالمواجهات المباشرة خلف مفاجأة البطولة الاستقلال الطاجيكي.

وبرز في صفوف الهلال محمد البريك الذي صنع 4 أهداف في ست مباريات، كما صنع 10 فرص لزملائه، وأرسل 320 تمريرة ناجحة، وكانت نسبة دقة التمريرات لديه عالية في جميع المباريات.

Source akhbaar24

