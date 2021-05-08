التعادل الإيجابي يخيم على نتيجة الشوط الأول لمباراة الأهلي والتعاون (فيديو وصور)

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خيم التعادل الإيجابي على نتيجة الشوط الأول لمباراة الأهلي والتعاون، بنتيجة 1-1، في إطار منافسات الجولة الـ 26 بدوري المحترفين.

وفي الدقيقة 15 حاول مهاجم التعاون تاوامبا استخدام سلاح التصويب لكن الكرة مرت أعلى عارضة حارس مرمى الأهلي.

ورد ميتريتا على كرة تاوامبا في الدقيقة 18، ليراوغ ويسدد بقدمه اليسرى من على حدود منطقة الجزاء، لكن الكرة استقرت في يد الحارس أنجوس.

وترجم التعاون سيطرته لهدف أول في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب تاوامبا الذي استغل تمريرة خلف المدافعين ليسددها تجاه المرمى لتصطدم بالعارضة وتعبر خط المرمى.

ولجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو لحسم الجدل بشأن كرة تاوامبا، ليستقر رأيه في النهاية على احتسابها هدفا صحيحا لصالح التعاون.

وسجل سلمان المؤشر هدف التعادل لفريق الأهلي في الدقيقة 42 مستغلا تمريرة، ليسدد الكرة بشكل رائع فوق الحارس أنجوس.

Source akhbaar24

