فيديو.. نجاة طفل مصاب بمتلازمة داون بأعجوبة بعد سقوطه من الطابق الخامس بنيويورك

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سقط طفل مصاب بمتلازمة داون من الطابق الخامس في مدينة نيويورك، ولكنه نجا بأعجوبة بعد أن ارتطم بمظلة متجر خففت من حدة سقوطه على الأرض.
وأوضحت خالة الطفل أنه تسلل إلى غرفة النوم عندما انشغلت بإعداد الطعام، وقام بنزع قطعة من الكرتون كانت تفصل مكيف الهواء عن النافذة ليسقط بعدها على الرصيف.
وأضافت أن الطفل كان تحت رعايتها وأنه أصيب بكسر في عظام الفخذ وخضع لعملية جراحية.
وأظهر مقطع فيديو وثقته إحدى كاميرات المراقبة الطفل وهو جالس في منتصف الرصيف ويحاول الوقوف عدة مرات دون أن يستطيع، بينما يحيط به المارة لمساعدته.
Source akhbaar24
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