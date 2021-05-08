- 1/2
- 2/2
︎
.
أتاح قطاع التكنولوجيا المالية خدمة جديدة للمستهلكين “اشتر الآن وادفع لاحقاً”؛ حيث إنها توفر خياراً مالياً بعيداً عن تعقيدات البنوك وبطاقات الائتمان.
وتتيح الخدمة التي انتشرت على مستوى العالم، للمستهلك شراء السلعة أو دفع ثمن الخدمة ثم السداد على أقساط صغيرة لمدة محددة وبدون أي تكاليف إضافية أو رسوم مخفية.
كما أنها ساعدت المستهلك في شراء سلع لم يكن باستطاعته سداد ثمنها دفعة واحدة، وقد تؤدي إلى زيادة المشتريات بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20 % عما إذا استخدمت بطاقات الائتمان.
وسهلت الخدمة إنفاق 350 مليار دولار في عام 2020 على التجارة الإلكترونية، ومن المتوقع أن تتضاعف إلى 680 مليار دولار في عام 2026، كما أنها ستسهم في رفع نسبة مبيعات المتاجر بنسبة 20 %.
ويظهر آخر الاستبيانات أن 37 % من الأمريكيين استخدموا هذه الخدمة خلال شهر فبراير الماضي، فيما بلغت نفس النسبة في بريطانيا في عام 2020، أما في أستراليا فقط بلغت 23%.
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر ما هي خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقاً” التي بدأت تغزو الأسواق؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.