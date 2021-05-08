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قال الرحالة السعودي إبراهيم سرحان، إنه ضد فكرة أن المملكة وجهة سياحية بديلة؛ بل بالعكس أن بها عدة مناطق جميلة جداً، كما أن فيها العديد من الثقافات المبهرة التي تجذب السياح، ولو وجدت خارج المملكة لسافر إليها.
ولفت خلال لقائه ببرنامج “الليوان “على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن هناك منطقة حدودية بين منطقتي جازان وعسير أدهشته بثرائها الثقافي المتنوع، مشيراً إلى أنه تردد عليها منذ 4 سنوات.
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر رحالة سعودي: أنا ضد فكرة “أن المملكة وجهة سياحية بديلة”.. وهذه المنطقة أبهرتني (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.