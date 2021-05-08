ولاعة طفل وراء حريق محل بمول بجازان

تحول تسوق الأسر في مول تجاري بجازان، إلى هلع وفزع بين المتسوقين، وذلك بعد نشوب حريق بأحد المحلات، ما نتج عنه إصابة حالتين بالاختناق، تم التعامل معهما، وسط مباشرة فرق الدفاع المدني، وسيطرتهم على الحريق، ومنع انتشاره للمحلات الأخرى، في وقت باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادثة، وكشف ملابساتها، ورفع النتائج.

وأكدت مصادر "دوت الخليج" أن التحقيقات الأولية من قبل الجهات المختصة تشير إلى أن سبب حادثة الحريق في المول يعود إلى انشغال والدين برفقة طفلهما، الذي كان بحوزته ولاعة، وقام بإشعال النار في ملابس المحل المحترق، والتي امتدت لتطال كافة محتويات المحل، قبل السيطرة على الحريق، ومنع انتشاره، وإعادة الهدوء لنشاط المركز التجاري.