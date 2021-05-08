وأكدت مصادر "دوت الخليج" أن التحقيقات الأولية من قبل الجهات المختصة تشير إلى أن سبب حادثة الحريق في المول يعود إلى انشغال والدين برفقة طفلهما، الذي كان بحوزته ولاعة، وقام بإشعال النار في ملابس المحل المحترق، والتي امتدت لتطال كافة محتويات المحل، قبل السيطرة على الحريق، ومنع انتشاره، وإعادة الهدوء لنشاط المركز التجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر ولاعة طفل وراء حريق محل بمول بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.