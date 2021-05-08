السعودية اليوم / الهند تسجل 401326 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 401.326 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 21.886.611 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 238.265 حالة وفاة.

// انتهى //

05:39ت م

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نيودلهي 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 401.326 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4194 وفاة .وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 21.886.611 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 238.265 حالة وفاة.// انتهى //05:39ت م0045

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