السعودية اليوم / تسجيل 5 وفيات و701 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية



سيئول 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 701 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 126.745 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1865 حالة وفاة.

// انتهى //

04:41ت م

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سيئول 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 701 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات .وأوضحت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 126.745 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1865 حالة وفاة.// انتهى //04:41ت م0044

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