السعودية اليوم / بلدية محافظة أضم تنفذ 2630 جولة رقابية خلال شهر رمضان



جدة 26 رمضان 1442هـ الموافق 08 مايو 2021م واس

نفذت بلدية محافظة أضم ممثلة بفرق الرقابة الصحية جولات تفتيشية ورقابية خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٢هـ بلغت حتى اليوم 2630 جولة على المنشآت التجارية بالمحافظة.

وصادرت البلدية خلال جولاتها التفتيشية 517 كيلو جراماً ما بين مواد منتهية وفواكة وخضار ولحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأغلقت 13 منشأة لعدم تقيدها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وبعض المخالفات الصحية.

وتأتي جولات الفرق التفتيشية لبلدية محافظة أضم في إطار جهودها لتكثيف الرقابة الميدانية على المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة للتأكيد على الالتزام بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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04:37ت م

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