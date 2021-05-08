السعودية اليوم / فرع وزارة الموارد البشرية بالقصيم ينظم احتفالية "عيدنا في حينا"



بريدة 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واس

ينظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم ممثلاً بمركز التنمية الاجتماعية ببريدة ومركز التنمية بمحافظة عنيزة، احتفالية عيد الفطر المبارك، تحت شعار "عيدنا في حينا".

وتنطلق الاحتفالية المجتمعية ليلة العيد وأيامه الثلاثة في (108) مواقع بعموم منطقة القصيم تشمل: أحياء مدينة بريدة ومختلف المحافظات والمراكز بالمنطقة يتم من خلالها توزيع هدايا متنوعة تتجاوز 100 ألف عيدية.

وبين المدير التنفيذي لاحتفالات "عيدنا في حينا " عبدالعزيز الغماس ، أن الاحتفالية ستكون بمشاركة مجتمعية من أهالي الأحياء ، بمشاركة شرائح المجتمع، مشيراً إلى أنها تحظى بدعم وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ومتابعة من مدير فرع وزارة الموارد البشرية بالقصيم الدكتور فهد المطلق، بهدف تفعيل مظاهر الاحتفال بالعيد في المنازل وتعزيزاً للترابط بين الأهالي والجيران وتزيد من اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع.

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