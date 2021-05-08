شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة تكشف أمراً هاماً بخصوص السفر لإسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت سفارة المملكة لدى إسبانيا أن الحكومة الإسبانية أصدرت قراراً يقضي بتمديد القيود المفروضة لدخول مملكة أسبانيا في الأوضاع الراهنة على رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وغير التابعين لمنطقة شنغن حتى 31 مايو 2021م.

وأضافت السفارة عبر تويتر: "ويستثني هذا القرار بعض الفئات التي سيتعين عليها الحصول على فحص (PCR) بنتيجة سلبية قبل موعد الرحلة ب 72 ساعة بحد اقصى، وتعبئة وتوقيع نموذج (FCS) على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الصحة الاسبانية (www.spth.gob.es) أو من خلال تطبيق (SpTH)".

وأرفقت السفارة على موقع الخارجية، قائلة: علماً بأن الفئات المستثناة هي:

• المقيمون العاديون النظاميون بدول الاتحاد الأوروبي أو الإمارات المرتبطة بشنغن مثل أندورا، موناكو، الفاتيكان، سان مارينو مع وجود المستندات النظامية اللازمة لإثبات ذلك.

• حاملو التأشيرة طويلة الأجل الصادرة من أي دولة أو إمارة مرتبطة بشنغن .

• أخصائيو الرعاية الصحية، بما في ذلك الباحثون الصحيون ومن هم متخصصون برعاية المسنين الذين يتطلب منهم التنقل لممارسة نشاطهم العملي.

• منتسبو هيئات النقل من البحارة وأطقم الطيران الذين يتطلب منهم التنقل لممارسة نشاطهم العملي.

• العاملون في المجال الدبلوماسي والقنصلي والدولي والعسكري والحماية المدنية والمنظمات الإنسانية لممارسة واجباتهم.

• الطلاب الذين يتابعون دراستهم بالدول الأعضاء أو الدول المرتبطة بشنغن، الذين يحملون التصريح أو التأشيرة المناسبة لذلك بالإضافة إلى التأمين الطبي، بشرط السفر إلى البلد الذي يدرسون فيه وأن يتم الدخول خلال العام الدراسي أو في غضون 15 يومًا قبل ذلك.

• العمال المؤهلون تأهيلاً عالياً والذين يكون عملهم ضرورياً ولا يمكن تأجيله أو تنفيذه عن بعد، بما في ذلك المشاركون في المسابقات الرياضية رفيعة المستوى التي تقام بإسبانيا. مع وجود الوثائق الداعمة لتبرير هذه الظروف.

• الأشخاص الذين يسافرون لأسباب عائلية ملحة وحتمية.

• الأشخاص الذين يقدمون أدلة موثقة ومعتمدة بوجود سبب قاهر أو حالة ماسة أو عامل إنساني ملح.

• المقيمون الشرعيون في البلدان التالية: الجزائر وأستراليا وكندا وجورجيا واليابان والمغرب ونيوزيلندا ورواندا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس والاوروغواي والصين وبشرط أن يتم السفر مباشرة منها، او العبور عن طريق احدى الدول الأخرى المدرجة في القائمة ذاتها، او عن طريق الترانزيت الدولي في الدول غير المدرجة في القائمة شريطة عدم الخروج من المطار. بالنسبة للمقيمين في الجزائر والمغرب والصين فيجب عليهم التحقق من آخر المستجدات والمتطلبات قبل السفر.

• وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة بعد دخول مملكة اسبانيا للمسافرين من الفئات المستثناة، سواء للرحلات المباشرة او الترانزيت، فإنه يجب عليهم تطبيق إجراءات العزل المنزلي بناء على تعليمات وزارة الصحة الاسبانية، ويستثنى من ذلك المواطنون الاسبان او المقيمون الحاصلون على إقامة في مملكة اسبانيا او في أمارة أندورا.

علماً بأنه يتوجب أخذ الموافقة المسبقة من الجهات الاسبانية المختصة لدخول اسبانيا في بعض الحالات مثل زيارات الوفود الرسمية او زيارات منسوبي الجهات الحكومية والقادمين في مهمات رسمية.