السعودية | سعودي يبني جسراً فوق مجرى سيل في "جوة شهدان"

شكرا لقرائتكم سعودي يبني جسراً فوق مجرى سيل في "جوة شهدان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في ظل وجود الأمطار المستمرة طوال العام على العديد من محافظات جازان -جنوب غربي السعودية- حاول الأهالي إيجاد حلولاً لانقطاعهم عن المواقع المجاورة بسبب جريان سيول الأمطار، والتي عادة ما تكون بين جبال متجاورة، حتى تمكن أحد أهالي قرية "جوة شهدان" في محافظة هروب شمال شرقي منطقة جازان، من إنشاء "جسر حديدي" لربط ضفتي وادي شهدان.

المواطن علي الصهلولي، تحدث إلى "العربية.نت"، قائلاً إن الجسر تم تشييده قبل 10 سنوات على نفقته الخاصة، وهو مصنوع من الحديد، حيث يربط ضفتي الوادي ويخدم 10 أسر موجودة في القرية، وقال: "سبب إنشاء الجسر، عندما يمر السيل بالوادي يخلف دمارًا، ولا تستطيع السيارات العبور، ما دعاه لإنشاء الجسر، الذي ظل صامدًا منذ 10 سنوات وحتى الآن، والسيارات والشاحنات الصغيرة تعبر من خلاله والتي يقل وزرنها عن 8 طن".

وأضاف: "قمتُ بتأمين الجسر بكميات من الحديد، وعمل قاعدات جانبية من الاسمنت، وكنت أسحب الحجارة والحديد من الجبل حتى موقع الجسر، ولله الحمد تمكنت من إنشائه وظل صامداً حتى الآن".

الجسر في جوة شهدان

من جهته أكد رئيس بلدية هروب المهندس احمد حكمي، يجري حالياً عمل دراسة في مكتب هندسي لتحديد احتياجات الموقع، والبلدية تسير في الخطوات الأخيرة لهذا المشروع، والمكتب الاستشاري هو من سيحدد نوع المشروع الواجب توفيره في الموقع، واحتياجه لجسر، وتحديد التكلفة الاجمالية للمشروع.

وقال: "الجسر خدم سكان الموقع طوال العشر سنوات الماضية وقت مواسم الأمطار، في حين أن البلدية مسؤولة عن المواقع داخل النطاق العمراني، أما المواقع الموجودة خارج النطاق العمراني، فهي تتبع وزارة النقل".

وأضاف: "موقع جوة شهدان يضم عدد من المنازل القليلة، كما أنه بعيد عن الكتلة السكانية في محافظة هروب، كما أن الطريق وعر وبعيد، والبلدية عملت على دراسة الموقع بهدف تحديد الخدمات الهامة، على أن يتم ارسال هذه المعلومات والدراسة لوزارة النقل بحكم اختصاصها".