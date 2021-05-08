شكرا لمتابعة خبر عن ذكرى البيعة الرابعة لولي العهد.. 4 سنوات من الإنجازات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):تحل اليوم الذكرى الرابعة لبيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-.
وجدد المواطنون، والمؤسسات الحكومية والخاصة المختلفة، ذكرى البيعة الرابعة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتصدر وسم "ذكرى البيعة الرابعة لولي العهد" قائمة الأكثر تداولا بموقع "تويتر"، وسط احتفاء المواطنين بما تحقق خلال السنوات من إنجازات ونجاحات.
وشهد الوسم تغريدات الحب والولاء لسمو ولي العهد، مشيدين بالقفزات التي تحققت خلال تلك السنوات، في مختلف المجالات، سعيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030.