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ذكرى البيعة الرابعة لولي العهد.. 4 سنوات من الإنجازات

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تحل اليوم الذكرى الرابعة لبيعة صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-.

وجدد المواطنون، والمؤسسات الحكومية والخاصة المختلفة، ذكرى البيعة الرابعة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتصدر وسم "ذكرى البيعة الرابعة لولي العهد" قائمة الأكثر تداولا بموقع "تويتر"، وسط احتفاء المواطنين بما تحقق خلال السنوات من إنجازات ونجاحات.

وشهد الوسم تغريدات الحب والولاء لسمو ولي العهد، مشيدين بالقفزات التي تحققت خلال تلك السنوات، في مختلف المجالات، سعيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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