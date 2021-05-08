ذكرى البيعة الرابعة لولي العهد.. 4 سنوات من الإنجازات

وشهد الوسم تغريدات الحب والولاء لسمو ولي العهد، مشيدين بالقفزات التي تحققت خلال تلك السنوات، في مختلف المجالات، سعيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع