شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. "لطيفة العويض" أول مراسلة منقبة تظهر على الشاشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أصبحت الصحفية لطيفة العويض، أول مراسلة تظهر بنقابها في التلفزيون الرسمي، وذلك بعد ظهورها مساء الجمعة، على شاشة قناة "الإخبارية".

ونشرت "الإخبارية" تقريرا أعدته المراسلة لطيفة العويض، من الأحساء عن أحد الأسواق، ظهرت خلاله بنقابها.

ومن جانبه قال مدير مكتب القناة في المنطقة الشرقية، خالد الجناحي، إن مدير عام القناة، فارس حزام، وافق على ظهور المراسلة المنقبة صوتاً وصورة على الشاشة، في إطار تمكين ودعم المراسل الصحافي.

ووجهت العويض شكرها لمدير قناة الإخبارية فارس حزام لتمكينها من الظهور، كما وجهت الشكر لخالد الجناحي.