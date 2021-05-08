شكرا لمتابعة خبر عن إلزام المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ"9200" إلى الرقم المجاني 800 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التجارة عن إلزام المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ"9200" إلى الرقم المجاني"800"دون أن يدفع المستهلك أي رسوم مالية.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة أنه حرصاً على حماية المستهلك وتسهيل الخدمات المقدمة له.. وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تــُلزم المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ"9200" إلى الرقم المجاني"800".

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك الاستبدال سيكون دون أن يدفع المستهلك أي رسوم مالية ، موضحة أن وكالات السيارات المرحلة الأولى حيث سيكون التطبيق بعد إجازة عيد الفطر.