قنصلية المملكة في دبي تُذكّر بشرط دخول الإمارات بعد فتح الرحلات

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جددت قنصلية المملكة في دبي، التذكير بالاشتراطات الجديدة لدخول المسافرين إلى الإمارات.
وأوضحت القنصلية، أنه يتعين على جميع المُسافرين إلى دبي من أي بلد كان بما في ذلك المملكة، أن يحملوا شهادة فحص كورونا “سلبية”.
ولفتت إلى أنه يُشترط إجراء هذا الفحص خلال مدة لا تزيد على 72 ساعة من تاريخ المغادرة.
Source akhbaar24
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.