قنصلية المملكة في دبي تُذكّر بشرط دخول الإمارات بعد فتح الرحلات

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جددت قنصلية المملكة في دبي، التذكير بالاشتراطات الجديدة لدخول المسافرين إلى الإمارات.

وأوضحت القنصلية، أنه يتعين على جميع المُسافرين إلى دبي من أي بلد كان بما في ذلك المملكة، أن يحملوا شهادة فحص كورونا “سلبية”.

ولفتت إلى أنه يُشترط إجراء هذا الفحص خلال مدة لا تزيد على 72 ساعة من تاريخ المغادرة.

Source akhbaar24

