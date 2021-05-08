هيثم عسيري يعلق على الانتقادات.. والهزيمة أمام “التعاون” (فيديو)

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قال لاعب الأهلي، هيثم عسيري، إنه لا يهتم كثيراً بالأحاديث التي تُثار بشأنه خلال الفترة الماضية.
ورد عسيري على الانتقادات التي يتعرض لها، في تصريحات للناقل الحصري عقب مباراة التعاون: “هذه كرة القدم مهما يحدث عليك أن تتقبل، الحمد لله على كل حال والقادم أفضل، ألعب كرتي و أؤدي ما عليّ ولا أهتم بالأحاديث”.
وأتم لاعب الأهلي تصريحاته بالتطرق للهزيمة أمام التعاون قائلاً: “الحمد لله على كل حال، خسرنا ثلاث نقاط وحاولنا الفوز، وإن شاء الله القادم أفضل”.
وهُزم فريق الأهلي أمام نظيره التعاون، مساء الجمعة، بنتيجة 2-4،ضمن منافسات الجولة الـ 26 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
Source akhbaar24
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