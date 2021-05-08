هل انتشار “كورونا” مرتبط بالمناخ؟.. استشاري أمراض معدية يجيب (فيديو)

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أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، أن انتشار فيروس “كورونا” لا يرتبط بالمناخ أو الطقس كما يتصور البعض.

وقال الشهري في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن انتشار الفيروس يرتبط بالنشاط البشري من خلال التجمعات وغيرها، مبيناً أنه كلما زاد النشاط البشري زاد عدد حالات الإصابة.

ونوه إلى أنه بالوصول للمناعة المجتمعية سيكون الوضع أكثر طمأنينة وأمان، موضحاً أن النشاط البشري في بعض الدول تسبب بتفشي الحالات وخروج الوضع عن السيطرة.

Source akhbaar24

