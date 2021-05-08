أول تعليق مع “ريجيكامب” بعد خسارة الأهلي برباعية أمام التعاون

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علق المدير الفني لفريق الأهلي ريجيكامب على خسارة فريقه، مساء اليوم الجمعة، أمام نظيره التعاون، بنتيجة 2-4، في إطار منافسات الجولة الـ 26 بدوري المحترفين.

وقال ريجيكامب في تصريحات بعد المباراة:” استطعنا العودة للمباراة و طلبت من اللاعبين الحفاظ على الكرة، فريقنا حاول وبذل كل ما لديه”.

وأضاف:” ليس من السهل استقبال هدف من كرة ثابته بالدقائق الأخيرة، والجميع مسؤول عن الخسارة ، والغيابات أثرت على الفريق، ونحتاج العمل على الجانب الذهني”.

وبتلك النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 35 نقطة في المركز التاسع.

Source akhbaar24

