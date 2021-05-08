“التحالف”: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

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أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر اليوم (السبت)، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط. وأوضحت أن المحاولات العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية تعد جرائم حرب، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد ولحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي Source akhbaar24





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