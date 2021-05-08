“السبيعي ” ملازما من كلية الملك خالد العسكرية

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تلقى الملازم شرفي بن محمد السبيعي ، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه برتبة ملازم من كلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني.تهانينا ، ونسأل الله ان تكون عونا له على الطاعة وفي خدمة الدين والمليك والوطن. Source almnatiq





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